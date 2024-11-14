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KKM'de nereden nereye geldik?

Kurdaki oynaklığa karşı devreye giren KKM hesaplarında düşüş devam ediyor. Son veriler KKM büyüklüğünün 1,3 trilyon liranın altına geldiğini ortaya koydu. KKM büyüklüğü 18 Ağustos 2023'te 3,4 trilyon TL ile rekor kırmıştı. Peki KKM'de nereden nereye geldik? İşte detaylar....

Haber Giriş : 14 Kasım 2024 15:37, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 15:39
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KKM'de nereden nereye geldik?

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması Aralık 2021'de dövizdeki aşırı oynaklığa çözüm olarak devreye girdi.

TL'yi korumayı amaçlayan sistemle gerçek kişilerin Türk Lirası vadeli hesapları üzerinde işleyen faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanıyor, yüksek olan oran üzerinden hesaba ödeme yapılıyor. Vade süresince kur artışı faizin üzerine çıkmışsa kur farkı, faiz daha fazla ise faiz ödeniyor.

KKM ilk devreye girdiğinde toplam büyüklük 459 milyar 230 milyon dolar düzeyindeydi.

Kurdaki artışı önleyemedi
KKM'nin devreye girdiği Aralık 2021'de dolar kuru 18 liradan 12 lira seviyesine gerilemişti. Ancak kurdaki yükseliş dinmedi ve Aralık 2022'ye gelindiğinde kur yeniden 18 seviyesini aştı.

KKM sisteminde kur artışının yükselmesi açığı finanse eden Hazine ve Merkez Bankası'nın üzerindeki yükü daha da artırdı.

Şimşek sonrası çıkış başladı
Mayıs 2023 seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik sonrası KKM'ye yönelik politika da değişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaları bozmadan KKM'den çıkacakları mesajını verdi. Bu kapsamda bir dizi önlem alınarak KKM'den çıkışı teşvik eden ve TL'yi cazip kılacak adımlar atıldı. Bu adımların ardından KKM hesaplarında düşüş başladı.

Ağustos 2023'te rekor kırdı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, KKM büyüklüğü 18 Ağustos'ta 3 trilyon 407 milyar TL ile rekor düzeye çıktı. Atılan adımlar sonrası düşüş sürecine giren KKM hesapları 2023'ü 2 trilyon 626 milyar TL ile kapadı.

1,3 trilyon liranın altında
Yıla 2 trilyon 576 milyar TL seviyesinde başlayan KKM hesapları kademeli düşüşünü bu yıl da sürdürdü. 1 Kasım itibarıyla KKM büyüklüğü 1 trilyon 289,6 milyar TL liraya indi.

Bora Özcan / Cnbc-e

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