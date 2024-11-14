Togg CEO'su: Togg teslimatını 1-3 haftada yapabiliyoruz

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Togg için ortaklıklar konusunda imkanların araştırıldığına vurgu yaparken, ihracat için de 2025 yılının Eylül ayına işaret etti. Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen COP29 zirvesinde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Karakaş şirketle ilgili son gelişmeleri aktardı.

Karakaş, Togg'un üretim sürecinde de sürdürülebilirliğe ve çevreye özen gösterdiğini belirtti. Karakaş, "DNA'sında yeşil dünyayı, sürdürülebilirliği ön planda tutan bir şirket olarak biz doğduk. Bizim temel sözlerimizden bir tanesi çevremize gerçek anlamda orta-uzun vadeli katkıda bulunmak. Dolayısıyla sıfır emisyonlu bir aracı geliştirirken bunun üretimine de özen gösterdik. Bizim Gemlik'teki tesisimiz Avrupa'nın en temiz tesisi" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 2 milyar euro para harcadık"

Karakaş, Trugo sarj istasyonlarında da enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini belirtti. Karakaş, "Biz hem ayrışmak için hem de sözlerimizin arkasında durmak için yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle hareket ediyoruz. Bunun öneminin de her geçen gün artarak kullanıcılarımızda karşılık bulduğunu görüyoruz. Böyle bir yatırım, ufak tefek bir yatırım değil. Biz şu ana kadar 2 milyar euroya yakın para harcadık. Bunu yaparken de hem ortaklarımızın desteğiyle hem de vizyon ve stratejimizle sürdürülebilirliği ön planda tuttuk" dedi.

"Teslimatı 1-3 haftada yapabiliyoruz"

Teslimatlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Karakaş, müşterilerin seçimine göre 1-3 hafta arasında teslimatı gerçekleştirebildiklerini belirtti.

Karakaş, "Geçen sene bizlerin beklentisinin ötesinde bir teveccüh vardı. 177 bin aracı ön siparişini almıştık. Geçen sene yüzümüzün akıyla teslimatları yaptık. Bu sene artık bir sıra yok, sistem oturdu. Sistem oturduğu için de kullanıcılarımızın Trumore üzerinden seçtikleri konfigürasyonları, konfigürasyonun seçimine bağlı olarak 1-3 hafta içerisinde üreterek teslim ediyoruz" dedi.



Karakaş'ın açıklamalarında öne çıkan ifadeleri şunlar oldu:

Satış sistemimiz artık oturdu. Müşterilerin konfigürasyona göre yaptığı seçimleri 1-3 hafta arasında teslim ediyoruz. Yenilik bizim için sürekli yaşayan bir konu.

(Çinli şirketlerle ortaklık) Her şirket gibi farklı imkanları çalışıyoruz. Bunu dünyadaki bütün şirketler yapıyorlar. Çalışmalarımız belli bir noktaya geldiği zaman açıklarız. Bu nokta iki sene sonra değil.

Yeni modelin testlerini yapıyoruz. Nisan'da ön siparişlere başlarız diye planlıyoruz.

Biz ihracat için önce kendi ülkemizde başarılı olmayı hedeflemiştik. Şu an Türkiye'de her satılan üç elektrikli araçtan biri Togg. 2025 yılı Eylül ayı civarında Avrupa'ya ihracatımız başlar.

40 bin aracımızı doğrudan satış yöntemimizle sattık. Alternatif satış modellerini değerlendirebiliriz tabii ki.

Bloomberg HT