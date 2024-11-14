Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!

20 bin öğretmen ataması için tercih süreci başlarken, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, atamaları kutlayarak yeni atanacak öğretmenlere, ailelerine ve eğitim camiasına başarılar diledi.

Ancak, KPSS puanıyla kontenjana girecek durumda olup mülakat nedeniyle dışarıda kalan öğretmen adaylarının mağduriyetine dikkat çeken Yalçın, çözümün Bakanlık tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) gibi projelerle eğitime önemli adımlar atıldığını belirtti. Mülakat mağduru adayların bu projelerin başarısını gölgelemeden, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bakanlığın, öğretmenlerin beklentilerini karşılayarak sürece müdahil olmasını umduklarını ifade eden Yalçın, "Sayın Bakanın çözüm üreteceğine inanıyoruz ve bekliyoruz" dedi.