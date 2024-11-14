Cipte 5 Iraklının öldürülmesi davasında karar: 2 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet

19 Ocak 2023'te Uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içerisinde 5 kişinin bulunduğu cipi durduran şüpheliler araca kurşun yağdırdı. saldırda Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) öldü.

Kamera kayıtlarından, olaya karıştıkları tespit edilen Murat Yiğit, Faris Akseven ve Abdullah Kaplan yakalandı. Şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim Doğan da yakalanarak gözaltına alındı. Murat Yiğit, İbrahim Doğan ve 18 yaşın altındaki Ç.B., adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 7'nci duruşmada savcı sunduğu mütalaasını tekrar ederek, Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme', 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından ayrı ayrı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan Ç.B. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', İbrahim Doğan hakkında 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma' suçundan cezalandırılması istendi. Olayda kullanılan aracın sahibi olan ve kiralama işi yapan Murat Yiğit hakkında ise 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' ve 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçlarından beraati istedi.

Mahkeme heyeti Abdullah Kaplan ve Faris Akseven hakkında 'Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme' suçundan 5'er defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'Gece vakti yağma, birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan 15 yıl, 'Ateşli silah bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz yargılanan İbrahim Doğan'ın ise 'Seri muhakemeye tutulduğu' gerekçesiyle dosyasının ayrılmasına, Murat Yiğit'in beraatine karar verildi. Ç.B. hakkında da 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi.