Eşini kemerle boğarak öldüren şahıs tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşini kemerle boğarak öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Şahıs daha sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı.

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kançu, çatıya çıkarak şahsı ikna etme çalıştı. Cinayet şüphelisi 2,5 saat süren çalışma sonucu ikna edilip çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

Hakan B.'nin ifadesinde, "Sabah uyandım, eşimin telefonuna baktığımda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim. Beni polisler ikna etti. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dediği öğrenildi. Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.