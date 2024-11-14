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Kurtulmuş'tan Kıbrıs açıklaması: İki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu kadar yıllık tecrübeden ve gelişmeden sonra Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Gazze'de yaşananları gördükten sonra Türkiye'nin garantörlüğünün ne kadar önemli bir adım olduğunu çok daha iyi anlıyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Kasım 2024 22:03, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:04
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Kurtulmuş'tan Kıbrıs açıklaması: İki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmadı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu kadar yıllık tecrübeden ve gelişmeden sonra Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir." dedi.

Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti?nin (KKTC) Ankara Büyükelçiliği tarafından KKTC?nin kuruluşunun 41?inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, KKTC?nin milli günü dolayısıyla Kıbrıs Türkleri'ni tebrik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kıbrıs'ın bağımsızlık mücadelesinin liderleri Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı, 20 Temmuz Barış Harekatı'nın başlatılmasında emirleri ve kararlılığıyla tarihi bir adımın atılmasına vesile olan dönemin başbakanı Bülent Ecevit, dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan ve dönemin genelkurmay başkanı Orgeneral Semih Sancar?ı rahmet, minnet ve şükranla yad ettiğini söyledi.

KKTC?nin ilanının üzerinden 41 sene geçtiğini, artık KKTC?nin yerleşmiş, kökleşmiş, kendisini dünyaya ispat etmiş ve önemli mesafeler katetmiş olan bir cumhuriyet olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

?Bu 41 yıllık süre içerisinde çok önemli badireler atlatıldı, çok büyük zorluklardan geçildi. Bu süre içerisinde Ada?da barış içinde yaşama niyetini ortaya koyan, bu adımların atılması için her türlü fedakarlığı yapan Kıbrıs Türkleri olmuştur. Ama buna mukabil maalesef başta Avrupa ülkeleri olmak üzere bazı çevreler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sürekli cezalandırmak, Kıbrıs Türkleri'ni de bu olumlu tavırlarına rağmen uluslararası alanda ötekileştirme yolunu tercih etmişlerdir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki artık bu kadar yıllık tecrübeden ve gelişmeden sonra Kıbrıs Adası'nda iki toplumlu bir seçenekten başka hiçbir seçim yolu kalmamıştır. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da elimizdeki bütün imkanlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda savunulması, Kıbrıslı soydaşlarımızın her türlü hak ve hukukunun teminat altına alınması için dün olduğu gibi bugün de mücadelemizi sürdüreceğiz.?

Gazze'de yaşananları gördükten sonra 20 Temmuz kutlu Barış Harekatı?nın niçin yapıldığını şimdi çok daha iyi anladıklarını dile getiren Kurtulmuş, ?Gazze'de yaşananları gördükten sonra Türkiye'nin garantörlüğünün ne kadar önemli bir adım olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye, bu anlamda Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumaya devam edecektir.? şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş, Ada?da fiili olarak iki devletin bulunduğunu, güneydeki entiteyi bir şekilde Kıbrıs'ın tamamının temsilcisi olarak saymanın hak, hukuk ve akla aykırı olduğunu vurguladı.

Bu iki devletin varlığını kabul etmenin ve barış içerisinde bir arada yaşayabileceği göstermenin Kıbrıs Türk Devleti'nin en önemli sorumluluklarından birisi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak iki devletli çözümden başka bir yol olmadığını ve Kıbrıs Türk Devleti?nin giderek daha fazla güçlenmesi, uluslararası alanda tanınırlığının arttırılması için gayretle mücadelemize devam edeceğiz. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kıyamete kadar olacak birlikteliği, kardeşliği, dostluğu. İnşallah önümüzdeki günlerde Kıbrıs Türk Devleti'nin her alanda çok daha fazla tanınır hale geldiğini göreceğiz. Bunun sonuçlarının da ne anlama geldiğini hep beraber göreceğiz. Bu uğurda mücadeleye devam edeceğiz. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye'deki 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adına Kıbrıslı soydaşlarımıza bu milli günleri dolayısıyla tebriklerimizi ifade ediyorum, Kıbrıs Türk halkının kıyamete kadar bağımsız güçlü bir devletin yurttaşları olarak yaşayacaklarına yürekten inanıyorum.?

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