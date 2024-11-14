Cumhurbaşkanı başdanışmanı Uçum'a : Kayyum atamaları terörle mücadelede şart mı?

Son dönemde MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar üzerinden Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olduğuna dair iddialar ortaya atılmıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum katıldığı canlı yayında bu konuya netlik kazandırdı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile siyaset gündeminin nabzını tutan Uçum, Ekoltv ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. Başdanışman Uçum burada Bahçeli'nin Öcalan çağrısı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin Öcalan çıkışını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz yaptığı yönündeki haberlere açıklık getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum şu ifadeleri kullandı:

Devlet bir paradigma değiştirdi. Bu bir çağrı... Türklerin ve Kürtlerin ortaklığı ve birlikte attıkları adımlar üzerine gerek Cumhurbaşkanımız ve gerekse Sayın Bahçeli açıklamalarda bulundu.

Şu anda yapılan açıklamalara bakarak bunun bir çözüm süreci olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir devlet insiyatifidir. Buna böyle bakmak lazım. Devlet bu konuda bir insiyatif almıştır ve terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak adına da atacağı adımlar olacaktır.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SAYIN ERDOĞAN'IN HABERİ VAR MIYDI?

Aralarında çok büyük bir uyum var. Her türlü siyasi konu hakkında gelişkin bir işbirliği ve işbölümü var. Cumhur İttifakının güçlü bir lideri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir iletişim sorunu olduğunu düşünmek operasyonel amaçlı çıkışlardır.

MHP GENEL BAŞKANIN AHMET TÜRK ÇIKIŞI KAYYUMA TEPKİ MİYDİ?

Ahmet Türk'ün istismar edildiğini söylüyor Sayın Bahçeli, bu konulardan çatlak üretilemez ikisi arasında çok büyük bir uyum var.

ÖCALAN ÇAĞRISI YAPARKEN KAYYUM ATAMAK YANLIŞ DEĞİL Mİ?

Terörle mücadele sadece saha mücadelesi değil, onun lojistiğiyle kadrosuyla da mücadeledir. Kayyumlar da bu konuda bir mücadele yöntemi. Belediye başkanları belediye meclisinden seçilsin deniyor.

Terörle mücadelede sorumluluk hükümettedir. Sorumluluğu üstlenen hükümet kayyum atama yetkisine ve ödevine sahip olmalıdır aksi taktirde görevden aldığınızda üyeyi meclisten seçerseniz teröre lojistik verilmesi desteğinin önüne geçemezsiniz.

Sadece terör soruşturmalarında kayyum atanıyor başka konularda böyle bir uygulama yaşanmıyor. Terörle mücadele yürütmede olduğu için bu adımlar atılıyor.

BELEDİYELERE AÇILAN SORUŞTURMALAR

Hiçbir savcı ve yargıç siyasi etkisi olsun diye soruşturma ve kovuşturma yapmaz. Tabi ki bunların siyasi hayata etkisi olur ancak savcılarımızdan ve yargıçlarımızdan uzak dursunlar bu yargı bizim ulusal yargımız, milli yargımız. Siyasette yaşanan sorunları, çatışmayı yargı üzerinden çözmeye çalışmak son derece sorunlu bir davranıştır.

Yargısal pratiklerde eksikler olabilir ama yargı siyaset yapıyor siyasi hesaplarla hareket ediyor şeklinde hedef göstermek son derece yanlıştır. Hatalı ve eksik soruşturmalar olabilir. Bunun için de farklı merciler vardır.

Eleştiri haktır ancak tehdit, aşağılama hak değildir. Bunları doğru değerlendirmek lazım...

ETKİ AJANLIĞI KONUSU SİZİN ÖNERİNİZ MİYDİ?

Devletin emniyet birimleri bir kural ihtiyacı olduğunda yürütmedeki bakanlıklar gibi yürütmeye getirirler. Bizde sistem şöyle işliyor, bakanlıklar başkanlıklar var. Bütün yapılar bir kural ihtiyacı olduğunda bir taslak hazırlarlar. Cumhurbaşkanımızın yardımcısı başkanlığında bu tartışma konuşulur... Bu kural ihtiyacı kanunla mı kararname ile mi karşılanır konusu konuşulur.

Bu gündeme geldiğinde komisyonda görüşüldü ve bu taslağa onay verildi. Bu taslağı biz yazmıyoruz bu konu bizim önümüze gelir ve bu konuda görüş bildirdik. Bakanlık ve parti temsilcileri de var. Devletin güvenliği ve siyasi çıkarları aleyhine faaliyetler belli şartlarda suç olabilir dedik.

Bu ad istihbaratın kullandığı bir kavram, suçun adı devletin güvenliği aleyhine işlenen bir suç...

Buna etki ajanlığı diyenlere şunu soruyorum peki bu Türkiye'de serbest mi olsun? Neden etki ajanlığı ülkemizde serbest olsun?

Bu suçun adı devletin güvenliği ve siyasi çıkarları aleyhine işlenen bir suç... Bunun adını doğru koyalım, keyfi uygulamalar olacak şekilde yapmayalım.

Diğer partilerle konuşulacak, tartışılacak ve yeniden gündeme gelecek. Biz ülkenin yararına olacak her türlü başlığı tartışırız.

İLK 4 MADDE TARTIŞMASI

Ben pazar günleri rutin olarak açıklamalar yapıyorum ve bu çıkışımda sayın meclis başkanına dair bir kastım özel bir tepkim olmadı. İlk üç maddenin değişikliğini gündeme taşımak milli devleti tartışmak demektir. Devleti tartışmaya açacaklarsa buyursunlar açsınlar.

Hukuk devleti diyoruz, bayrak, üniter yapı, Türkçe diyoruz bunları mı tartışmaya açacağız.

"GÜÇLÜ TEDBİRLER ALMAK İSTİYORUZ"

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak istiyoruz, güçlü tedbirler almak istiyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. İnternet dijital faşizm alanıdır. Suça- suçluya karşı ciddi adımlar atacağız.

Sosyal medyada paylaşıldığında davanın çözülme hızının artması normal midir?

X keşke yargısız infaz alanı olmasa keşke, yüzlerce binlerce soruşturma yürütülüyor. Sosyal medyada paylaşıldığı zaman mahkemeler daha çabuk karar veriyor algısı yaratmak doğru değil.

Narin davasında ifadeler analiz ediliyor, bu konuda yorumlar yapılıyor. Bu tip müdahaleleri de doğru bulmuyorum. Medya haber verme güvencesi altında olsun ama davalara bu kadar müdahil olması doğru değil.