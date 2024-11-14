Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Yargı süreçleri hızlandırılacak, noterlerin tatil günlerinde çalışmaları sağlanacak. Herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak.

Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenleme ile yargılamalarda suç niteliğinin değişmesi halinde ek savunma hakkına ilişkin bilgilendirme sanığa bizzat yapılacak.

Sigortalı çalışmak avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak

Yasada avukatlık stajına ilişkin değişiklik de yapıldı. Yeni dönemde staja engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmak, avukatlık stajının yapılmasına engel teşkil etmeyecek. Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar da avukatlık stajı yapabilecek. İlgili birimlerce bu dönemde yıllık izinler de kullandırılabilecek.

Boşanma davalarına yönelik düzenleme

Türk Medeni Kanununda da bazı düzenlemelere gidildi. Buna göre boşanma davasının reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulamamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısaltıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda 3 yıldan 1 yıla indirildi..

Noterlerin tatil günlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar da Adalet Bakanlığı'nca yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenecek. Ayrıca Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek.