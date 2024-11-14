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Ahmet Davutoğlu: Suriye sorununu bana yıkamazsınız

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın ardından, bölgedeki siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki iç savaşta kendisinin pay sahibi olduğuna yönelik ithamları "8 yıldır yokum, el insaf" sözleriyle eleştirdi.

Haber Giriş : 14 Kasım 2024 23:00, Son Güncelleme : 14 Kasım 2024 23:00
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Ahmet Davutoğlu: Suriye sorununu bana yıkamazsınız

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın ardından, bölgedeki siyasi dengeler yeniden şekilleniyor. Farklı güçlerin etkisiyle fiilen bölünmüş durumdaki ülkede, Türkiye ile Esad rejimi arasında diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açılmaya hazırlanıyor. Uzun süredir gergin olan ilişkilerde atılan bu adımlar, bölgesel istikrar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KRT'de Seçil Özer'in sunduğu programa katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sorununun kendisine mal edilmesine yönelik açıklamaları eleştirdi.

"BU KRİZİ BANA MAL EDEMEZSİNİZ"

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

2002'den 2024'e, 22 yıl içinde, 2003'ten 2011'e kadar olan dönemde hiçbir sorun yok, muazzam başarılar var ve o dönem ben varım. 2011 ile 2015 arasında krizin olduğu dönemde, Dışişleri Bakanı olduğum dönemde hariciye ile ilgili hesap veririm. Ama mültecilerle ilgili hesap vermem. Çünkü sınırı ben kontrol etmiyorum, ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı, genelkurmay başkanı var, onlara sorun.

Başbakan olarak görev yaptığımda ise zaten kriz tırmanmış o da 2 yıl bile değil. Sonraki 8 yılda ise hiç yokum. Allah aşkına nasıl bu krizi bana mal ediyorsunuz.

"ÖNÜMÜ KESMEK İSTİYORLAR"

Mesele Suriye değil, Davutoğlu'nun siyasette tekrar ağırlığını hissettirip, çetelere karşı verdiği mücadelede önünü kesmek. Beni yıldıramazsınız, korkutamazsınız. Açık ve net söylüyorum. Ciddi eleştiri yapoanın cevabını veririm. Ama Davutoğlu bir daha siyaset sahnesine çıkmasın diye karşıma çıkanla da sonuna kadar mücadele ederim.

Suriye dosyası benim için bir başarı hikayesidir. 2011'e kadar. Ve o başarı hikayesinin hepsinde benim imzam var. Sonrasında ise sadece 2 yıl için hesap veririm. Geri kalan dönemler benim değil. Zaten 8 yıldır da yokum, el insaf ya.

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