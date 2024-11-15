15 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü dolasıyla KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçide katılacak, basın toplantısı düzenleyecek, Tatar'ın vereceği resepsiyona iştirak edecek.

(Lefkoşa)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tebrikleri kabul programına, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmigeçide katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret edecek.

(Lefkoşa)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 10. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, Kilis Zeytin Festivali Kortej Yürüyüşü'ne, zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı, zeytinyağı rafine tesisi temel atma törenine katılacak.

(Kilis/09.30-16.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkale ve Gürpınar ilçe kongrelerine ve Güzeldere Tüneli Açılış Töreni'ne katılacak, Van Çevre Yolu yerinde incelemelerde bulunacak, İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Van/10.30-18.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ücretli çalışan istatistikleri ile ekim ayı tarım ürünleri üretici fiyat endekisini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Çalıştayı'na katılacak.

(Sakarya/10.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de Galler'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

(İstanbul/11.00/16.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu, Galler maçı öncesi Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kayseri/18.00)

3- UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye'ye konuk olacak Galler Milli Takımı, resmi antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda yapacak. Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir futbolcu, stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

(Kayseri/11.45/13.00)

4- Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit takımıyla özel maçta Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

5- THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/21.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak.

(Bursa/18.00)