Eurofighter, F-16'dan önce teslim edilecek!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gündemdeki gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik etmeyi hedefleyen Türkiye'nin talebine konsersiyum üyesi Almanya'nın uzun süredir itirazının bulunduğunu hatırlatan kaynaklar "Eurofighter Typhoon uçağının Türkiye'ye satışına yönelik olarak konsorsiyum üyesi ülkelerden İngiltere, İspanya ve İtalya tarafından daha önce onay verilmişti. Almanya da uçağın satışına yönelik Geçici Satış Otoritesinin görevlendirilmesine onay verdi" dedi.

Söz konusu onayın tedarik sürecini hızlandıracağını değerlendiren kaynaklar "Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla bir alternatif olabileceği değerlendirilen Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, ilk hedefin yeni üretilen Eurofighter Typhoon uçakları olduğunu belirterek, Hava Kuvvetleri Komutanlığının filo açığını kapatmak için modernizasyon konusunun da gündeme gelebileceğini kaydetti. Kaynaklar, satış onayının ardından Eurofighter Typhoon'ların F-16'lardan önce teslim alınabileceğini ifade etti.

KKTC İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR



Kaynaklar, ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki üsleri kiralayacağına dair iddiaları da şöyle değerlendirdi: KKTC'nin güvenliğine tehdit oluşturabilecek her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Yabancı devletlerin Ada'da üsse sahip olması gibi uluslararası hukuka aykırı her türlü girişime karşı, KKTC'nin güvenliğinin sağlanması ve hak ve menfaatlerinin korunması için gerekli askeri ve siyasi tedbirleri alıyoruz.

YEŞİM ERASLAN