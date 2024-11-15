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Turizme ara tatil dopingi: Otellerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti

YAZDAN kalma günlerin sürdüğü ve bu yıl 17 milyon tatilcinin gelmesi beklenen Antalya'daki otellerde ara tatil yoğunluğu yaşanıyor. Öğrencilerin hem ders çalışıp hem tatil yaptıkları otellerde doluluk oranları yüzde 70'i geçti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 09:37, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:39
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Turizme ara tatil dopingi: Otellerin doluluk oranı yüzde 70'i geçti

Turizm kenti Antalya, her yıl milyonlarca tatilciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi ve soğuk hava etkili olurken, kentte yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havayı fırsat bilen yerli tatilciler, okulların ara tatile girmesiyle birlikte 5 yıldızlı otellere geldi. Otellerde kurulan özel alanlarda öğrenciler ara tatil dönemini ders çalışıp, tatil yaparak geçiriyor. Bazı öğrencilerin ise otellerin lobisinde ders çalışıp kitap okuyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, sezonun uzaması için otelciler olarak ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. İklim şartları nedeniyle yaz mevsiminin uzamasının otel işletmecilerinin yüzünü güldürdüğünü belirten Başkan Kavaloğlu, "Şu an hala Antalya'da denize girilebiliyor. Otellerimize gelen çocuklarımız hem tatil hem ders çalışma imkanı buldu. Otellerimiz de sınıf düzeni aldı. Çok güzel eğlence imkanları buldular" dedi.

Kavaloğlu, kış tatili için kayak ve diğer destinasyonlarda hareketliliğin henüz başlamadığını, bu nedenle otellere ilginin daha yoğun olduğunu da belirterek, "Otel dolulukları yüzde 70'i gördü. Kış mevsimi için bu rakamlar bizim için çok önemli. Ara tatilin sonrasında da kongre sezonu başlayacak. Antalya'ya gelen tatilci sayısı 16 milyon 300 bini geçti. Transit yolcuları da ekleyince 17 milyonu yıl sonuna kadar geçmiş olacağız" diye konuştu.

Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan ve LGS'ye hazırlanan Nejit Demir (13), hedefinin iyi bir liseyi kazanmak olduğunu söyledi. Sınav maratonuna başladığı için tatilde dahi ders çalıştığını belirten Demir, "8'inci sınıf öğrencisi olduğum için bize çok tatil yok. Hedefler büyük ve çalışmak zorundayız. Kendime zaman ayırmaya da çalıştım. Ders çalışmaya da odaklandım. Günde en az 2 saat ders çalıştım" dedi.

Neslişah Demirci, sınav maratonunun ardından ara tatil döneminde ders çalışırken bir yandan da tatil yaptığını söyledi. Çoğunlukla İngilizce çalışmaya ağırlık verdiğini belirten Demirci, "Hedefim tüm derslerimden 100 puan almak" ifadelerini kullandı.

Kemer, Manavgat, Belek bölgesindeki otellerde yaşanan yoğunlukların yanı sıra kent merkezindeki oteller ve pansiyonlarda da yoğunluğun yaşandığı öğrenildi.

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