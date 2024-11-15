Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Bakan Tekin: Mülakat ile sadece 1100 kişinin yeri değişti
Bakan Tekin: Mülakat ile sadece 1100 kişinin yeri değişti
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
EPDK'dan Ar-Ge'ye 5 milyar TL destek
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
Kabine kulisi: 2 icracı bakan görevden alınabilir
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
'MSB Türk firması yerine İsrailli firmayı seçti' iddiasına yalanlama
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Yedieminlerde yeni dönem: 6 ay kalan araç satılacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), görme engelli avukatlar için 2009'da baro kütüphanesinde oluşturulan kitap tarama ünitesini kapatan Ankara 1 No'lu Barosu'nun, engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine hükmetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 11:04, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:04
Yazdır
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası

TİHEK'in kararına göre, Ankara 1 No'lu Barosuna kayıtlı görme engelli avukat O.S, görme engelli avukatlar için 2009'da baro kütüphanesinde oluşturulan kitap tarama ünitesi uygulamasının, mevcut baro yönetimince 20 Ağustos 2023'te sonlandırılması üzerine kuruma başvurdu.

Başvuru dilekçesinde, baro yönetiminden, "yayınevlerinin zarara uğradığı", "altyapının kurulamadığı" ve "eski olan kitap tarama cihazının yerine yenisinin alınmasının maddi külfet yaratacağı" gibi gerekçelerle kitap tarama faaliyetlerinin durdurulduğu yanıtını aldığını belirten O.S, baroya 23 bin 700 lira gönderildiğini ancak kitap tarama faaliyetinin başlatılmadığını aktardı.

Baro kütüphanesinde avukatlara sunulan eserlere, görme engeli nedeniyle erişememesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğunu ifade eden O.S, mağduriyetinin giderilmesini talep etti.

Başvuru kapsamında yazılı görüşü istenen Ankara 1 No'lu Barosu, görüşünde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) ek 11. maddesinde "yetkili kuruluşların engelliler için eseri çoğaltmasının ihtiyaç kadar amacına uygun olarak kullanım ve ticari amaç gütmeme şartlarını taşıması gerektiği"nin hükme bağlandığını belirtti.

Marakeş Anlaşması'nda ise sadece amacı dışında kullandırılamama şartının öngörüldüğü ifade edilen görüşte, baro tarafından kurulması planlanan Görme Engelliler Kütüphanesinin FSEK ek 11. maddedeki istisna kapsamına dahil olmadığı, bu nedenle başvuranın talebine olumlu yanıt verilemediği öne sürüldü.

Başvuruda, engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmeden TİHEK, Ankara 1 No'lu Barosuna üst sınırdan 141 bin 934 lira idari para cezası verdi.

- Kararın gerekçesinden

TİHEK'in kararında, engellilerin tüm hak ve hizmetlerden yararlanması için fırsat eşitliğinin sağlanması zorunluluğunun, gerek uluslararası sözleşmelerde gerekse ulusal mevzuatta yer aldığı vurgulandı.

Bu kapsamda baronun engellilik temelinde ayrımcılık yapmama yükümlülüğü bulunduğunun ortada olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Herkes, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir ve engelliğe dayalı ayrımcılık yasaktır. Dolayısıyla muhatap baro, kendisine üye avukatlara kütüphane hizmeti sunarken avukatlar aleyhine ayrımcılık yapamaz. Başvuran, aidatını ödeyen baro mensubu olarak, diğer meslektaşları gibi baro tarafından sunulan hizmetlere tam ve eşit koşullarda erişim hakkına sahiptir.

Görme engeli olmayan avukatların, baro tarafından sunulan kütüphane hizmetinden yararlanmasında herhangi bir engel bulunmazken, görme engelli avukatların kütüphane hizmetinden yararlanamamasının baronun meslek kuruluşu olarak yerine getirmesi gereken görev ve yükümlülükleriyle de bağdaştığı söylenemeyecektir."

Baronun, 2009 ila 2023 yılları arasında kitap tarama faaliyetlerine devam ettiğinin anlaşıldığı kaydedilen kararda, "Baronun FSEK ek 11. madde kapsamında istisna kapsamında kalmadığını belirterek daha önce devam ettirdiği kitap tarama uygulamasına 2023 yılında son vermesinde, uygulamanın meşru amacını ortaya koyamadığı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla muhatap baro tarafından yapılan farklı muamelenin nesnel ve makul bir şekilde haklılaştırılamadığı kanaati hasıl olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber