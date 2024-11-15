Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında polis memurunun yaralandığını gören İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, aracından inerek polis memurunun hastaneye sevkine kadar başından ayrılmadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 11:58, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:00
Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'nde sürücü Hamid W'nin kullandığı 07 MC 1067 plakalı otomobil ile ismi henüz öğrenilemeyen motosikletli trafik polisi çarpıştı.
Kazada polis memurunun yaralandığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
- İl Emniyet Müdürü kazaya rastladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümünü töreninden dönen İl Emniyet Müdürü İlker Arslan da kazaya rastladı.
Aracından inen Arslan, yerde yatan polis memurunun yanına giderek elini tuttu. Personelini sakinleştiren Arslan, moral verdi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan polisin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.