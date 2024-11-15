Üzerine demir kapı düşen 8 yaşındaki çocuk öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin bahçesindeki demir kapının üzerine devrilmesi sonucu hastaneye kaldırılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 12:11, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:12
Irgıllı Mahallesi'nde dün dedesinin evinin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Asya Değirmenci'nin (8) üzerine bahçe girişindeki demir kapı düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.