Gıda programına gıda mühendisleri başvuramıyor!

Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Gıda programına gıda mühendisleri başvuramıyor!

Yalova Üniversitesi tarafından Gıda Teknolojisi Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna Gıda Mühendisliği alanında eğitim görmüş adaylar başvuramıyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 00:10, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:26
Yazdır
Gıda programına gıda mühendisleri başvuramıyor!

Yalova Üniversitesi tarafından, 14 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de 5 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlgili kadroları ve yer verilen şartları incelediğimizde; Armutlu Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programına başvuracak adaylarda; "Kimya bölümü veya Kimya öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bitki-Biyokimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak." şartı aranmaktadır.

Gıda Teknolojisi programının amacı; ilgili birimin web sayfasını incelediğimizde; "Gıda teknolojisi programı; gıda hammaddesi işleyen küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde üretim biriminin kalite kontrol ve üretim departmanlarında yöneticilere yardımcı olacak, ara insan gücü yetiştirmeyi veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek uzman kişiler yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır." şeklinde açıklanmıştır.

Haliyle, gıda sektöründe ara kademe insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan bir programın öğretim görevlisi ilanında Gıda Mühendisliği yerine Kimya/Kimya Öğretmenliği lisans mezunlarına yer vermek eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur. İlave olarak, başvuracak adaylarda "Bitki-Biyokimya" gibi Kimyanın dışında bir alana yer vermek ise, artık ihtiyacı değil adayı tarif etme durumuna geçiştir.

Bunun yanı sıra, "bir yükseköğretim kurumunda ders vermiş olmak" gibi yarıyıl veya yıl içermeyen ya da hangi öğrenim düzeyinden sonra bu dersin verildiğine dair ifadelerin yer almaması da ilan şartının ilgili mevzuatına aykırılık teşkil etmektedir.
Bu açıklamalar çerçevesinde, ön değerlendirme sonuçları ilan edildiğinde bir kişinin başvuracağı açık olan bu ilanın gerek Gıda Mühendisliği bölümüne yer verilmemesi gerekse tecrübenin belirsizliği yönünden değerlendirilerek bir an evvel düzeltilmesi faydalı olacaktır!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber