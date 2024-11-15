Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu
Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 12:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:54
Kocasinan Mahallesi'ndeki parkta bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Sema Tohumcular (46) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölen kadının cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.