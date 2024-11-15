Edirne'de bir kadın parkta ölü bulundu.

Kocasinan Mahallesi'ndeki parkta bir kadının hareketsiz şekilde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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