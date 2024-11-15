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İstanbul'da 60 adrese eş zamanlı baskın: 85 kadın kurtarıldı

İstanbul'da masaj salonlarına yapılan baskınlarda fuhşa zorlanan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarılırken 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 13:34, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 13:57
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İstanbul'da 60 adrese eş zamanlı baskın: 85 kadın kurtarıldı

Ahlak Büro Amirliği ekipleri İstanbul'da "masaj salonlarında fuhuş yaptırıldığı" ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalarının ardından operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul'da 22 ilçede 60 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlarda fuhuş çetesi üyesi 18'i kadın toplamda 38 şüpheli yakalandı. Fuhuş yaptırılan 33'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 85 kadın kurtarıldı. Baskınlarda masaj salonlarında müşteri olarak bulunan 32 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezlerine götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait 56 cep telefonu, 60 sim kart, 18 kutu prezervatif, 122 bin 600 TL, 100 dolar, 300 euro, 13 adet altın bilezik, 1 altın tespih, 1 altın yüzük, çeşitli kadın isimleri ve karşısında seans ücretlerinin yazılı bulunduğu 1 ajanda, 1 kamera kayıt cihazı, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 12 kurusıkı mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kurtarılan 33 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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