İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı
İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 15:25, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:25
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD üyelerine yönelik yürütülen soruşturmada 12 Kasım'da Başakşehir'de gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.