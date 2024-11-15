Halı saha maçında ölüm

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karaaslan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Berat Karaaslan, doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

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