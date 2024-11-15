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Netgsm: Turkcell tarafından engelleniyoruz

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un ardından sektöre giren Netgsm, sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarına sahip olmuştu. Şirket, baz istasyonu hizmeti aldığı mobil operatörün (Turkcell) kendilerinin hizmet vermesini engelleyecek şekilde kısıtlamalarda bulunduğunu iddia etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 16:23, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:24
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Netgsm: Turkcell tarafından engelleniyoruz

Uygun fiyatlı paketler ile son zamanlarda öne çıkan Netgsm, Turkcell tarafından engellendiğini belirtti. 198 binden fazla abonesi olan ve Türkiye'de her geçen gün daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan Netgsm, X (Twitter) hesabı üzerinden yayınladığı bir gönderide, baz istasyonu hizmeti aldığı mobil operatörün Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellediğini açıkladı.

Netgsm Abonelerinin Baz İstasyonuna Erişimi Engelleniyor

Netgsm, kamuoyu açıklamasında "Baz istasyonu hizmeti aldığımız mobil operatör, BTK Kurul Kararı'na rağmen 5 Kasım 2024 tarihinden sonra Netgsm'e abone olanların baz istasyonuna erişimini engellemektedir" ifadelerini kullandı.

Netgsm, konu ile ilgili açıklamasını "Anayasal hak olan haberleşmenin engellenmemesi ve BTK Kurul Kararı'nın ivedilikle uygulanmasını bekliyoruz" sözüyle sonlandırdı.

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Linkedin hesabından yaptığı paylaşımda ise maliyetlerin geriye dönük %257 artırıldığını vurguladı. Öcal, "Ekonomik sıkıntı içindeki vatandaşı kurtarmak için piyasaya giren Netgsm'in önü, güçlü operatörler tarafından kesiliyor. BTK kararına rağmen bu cesareti nereden alıyorlar?" diye sordu.

Fiyatlarda Artış Açıklaması

Özellikle diğer mobil operatörlere oranla daha uygun fiyatlı paketleri ile tüketicinin dikkatini çeken Netgsm'nin fiyatlarında da zam açıklaması geldi.

Şirketten yapılan açıklamada,

"Değerli abonemiz,

Kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığından maliyetlerimiz artmıştır. Uygun fiyatlı GSM hizmetine ulaşabilmeniz için tarife ve paket fiyatlarımızı belirlenen bu oranın çok altında, ortalama %68 olacak şekilde artırmak zorunda kaldığımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Not: %68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalamasıdır. Paket bazlı oran değişikliği olabilir" denildi.

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