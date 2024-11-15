Hazine ve Maliye Bakanlığı, Seçil Erzan davasına müdahil oldu

Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Bakan Tekin: Mülakat ile sadece 1100 kişinin yeri değişti
Bakan Tekin: Mülakat ile sadece 1100 kişinin yeri değişti
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
Yalçın'dan MEB'e çağrı: Mülakat mağdurlarının sesine kulak verin!
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
'Kuyu-37' operasyonlarında yakalanan 207 zanlı tutuklandı
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi: 10 gün sürecek
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
RTÜK, gündüz kuşağı programlarına toplam 518 ceza verdi
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Seçil Erzan davasına müdahil oldu

Futbol dünyasının ünlü isimlerini hayali fon yaratarak milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü Seçil Erzan, altıncı kez hakim karşısına çıktı. Davanın bugün görülen duruşmasında önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatları, davaya müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul etti. Duruşma müştekiler ve tanıkların ifadesiyle sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 16:29, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:31
Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Seçil Erzan davasına müdahil oldu

Spor dünyasının ünlü isimlerini gizli fon yöntemiyle dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Soruşturmaya ilişkin davanın altıncı duruşması Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülüyor. Duruşma saat 11.00'de başladı.

Duruşmada önemli bir gelişme yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, davaya katılma talebinde bulundu.Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti.

Dava müştekiler ve tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor.

SEÇİL ERZAN'IN KAÇ YIL HAPSİ İSTENİYOR?

Sanıklar özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlanıyor.

Davanın kilit ismi eski bankacı Seçil Erzan'ın aralarında futbolcuların da bulunduğu 20 kişiyi, 27 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor.

Erzan'ın 358 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün de 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanık Rüya Sağır'ın ise nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DURUŞMA ÖNCESİ MAHKEMEYE MEKTUP GÖNDERDİ: HERKESİ TEFECİ İLAN ETTİ

Erzan, duruşma öncesi mahkeme başkanına sanıkları ve müştekileri suçlayan 27 sayfalık mektup yazdı.

Erzan mektubunda, müşteki Ömer Kahraman'ın, parasını bankadan çekerek sanık Nazlı Can'a teslim ettiğine dair kendisine mesaj attığını, daha sonra Kahraman'ın yanında bankanın bölge müdürü Ahmet Çelik'in olduğunu belirterek, mesajları sonlandırdığını ve durumu Çelik'ten sakladığını öne sürdü.

Dosyadaki futbolcular ile bazı müştekilerin birbirini yönlendirmesi ve paralarını çoğaltmak istemeleri amacıyla kendisine geldiklerini belirten Erzan, Arda Turan'ın ana parasının neredeyse tamamını almasına rağmen 7,5 milyon dolar daha alacağı olduğunu söyleyerek gerçek olmayan tutar söylediğini iddia etti.

Sadece Fatih Terim ile çalıştığını öne süren Erzan; Volkan Bahçekapılı'yı, Emre Belözoğlu'nu, Buse Terim'i, Arda Turan'ı, Emre Çolak'ı, Muslera'yı ve Selçuk İnan'ı tefecilikle suçladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak müşteki Çeviker'in daha sonra Erzan'a ulaşmaya çalışsa da bunun gerçekleşmediği, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve kamuoyunda tanınan Fatih Terim ve Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber