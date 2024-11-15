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Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 16:44, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:45
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Üçüncü geçici vergi dönemine ait beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 18 Kasım gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 yılı 3. geçici vergi dönemine (temmuz-ağustos-eylül) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin 22 Kasım gün sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu süre uzatımının ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 18 Kasım gün sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacağı belirtildi.

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