Altının kilogram fiyatı 2 milyon 980 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 980 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 835 bin lira, en yüksek 3 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 artışla 2 milyon 980 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 960 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 122 milyon 537 bin 981,87 lira, işlem miktarı ise 1.424,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 4 milyar 183 milyon 276 bin 33,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Nil Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: