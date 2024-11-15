Tunceli'de kaybolan 5 kız çocuğu dronla bulundu

2 dron ile yapılan aramada yaklaşık 40 dakika sonra kaybolan çocukların yerleri tespit edildi. Bulundukları bölgeden alınan çocuklar, öğretmenlerine teslim edildi.

Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığından 3 jandarma iç güvenlik timi ile bir komando timinden oluşan 24 kişilik ekip bölgeye sevk edildi.

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