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Aydın'da haraç çetesi operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'da tehditle haraç aldıkları öne sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 20:23, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 20:24
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Aydın'da haraç çetesi operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde vatandaşlardan tehditle haraç aldıkları ve 2 kişiyi silahla yaraladıkları belirlenen suç çetesine düzenlenen operasyonda Kuşadası ilçesinde gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aydın Emniyeti ekipleri, Efeler ilçesinde bazı kişilerin vatandaşları tehdit ederek haraç aldığı ve 2 kişiyi da yaraladıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin R.Ş., M.D. ve Y.G. olduğunu tespit etti. 3 şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 3 dolu fişek ve 1 kartuş, 10 fişek ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ş. ve Y.G. tutuklanırken, M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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