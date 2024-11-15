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Galatasaray'dan Icardi ve Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Futbol A Takım Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ve Ismail Jakobs'un sakatlık durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı futbol takımının doktoru Yener İnce: "Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz bağlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 20:50, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 20:53
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Galatasaray'dan Icardi ve Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi ve Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilen Icardi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. 'Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı?' diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz. Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz bağlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."


- "Jakobs'un aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs'un tedavisine başladıklarını vurgulayan Yener İnce, şunları kaydetti:

"Ismail, son oynadığımız lig maçının ilk yarısında aşil tendonu ve biraz üstünde ağrı hissetti. Jakobs'un aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var. Tendonun bir kısmı kasın içinde devam eder. O devam eden alanda da bir yırtık var. Tedavisine başladık. Yarın özel enjeksiyon tedavisi ekleyip, tedavi sürecine devam edeceğiz. Rehabilitasyon süreci başladı. Sakatlığın yeri çok önemli olduğu için dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceği ile ilgili bir açıklama yaparız; ama şu an bir şey söylemek için erken."

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