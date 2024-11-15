Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin, "Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız." dedi.

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminden çıkışın yakında gerçekleşeceğini açıklayan Şimşek, KKM hesaplarının önemli ölçüde azaldığını belirtti. "144 milyar dolarla zirve yapan Kur Korumalı Mevduat, şu anda 40 milyar doların altına indi. Büyük ihtimalle KKM'den çıkış yakın." şeklinde konuştu.

Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara da değinen Şimşek, "Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Demirören Grubu ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, "Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor." dedi.

Bakan Şimşek, Tip1 ile ilgili yaşanan sorunlara da değinerek, "Bu konuyu ele alacağız ve en kısa süre içinde imkanlarımız çerçevesinde çözüm üreteceğiz." açıklamasını yaptı.

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