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Ankara'da gıda zehirlenmesi; karı koca, evlerinde ölü bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kendilerinden haber alınamayan Ali Osman Er (55) ile eşi Medine Er'in (60) eve giren itfaiye ekipleri tarafından cansız bedenleri bulundu. Çiftin akşam yemeğinde yedikleri balık nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 23:01, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 23:02
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Ankara'da gıda zehirlenmesi; karı koca, evlerinde ölü bulundu

Olay, Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Gordion Caddesi Sivrikaya apartmanında bulunan Ali Osman Er ve eşi Medine Er'in yaşadığı dairede meydana geldi. Er çiftinden haber alamayan komşuları tarafından eve itfaiye ekipleri çağırıldı. Camı kırarak içeri giren itfaiye görevlileri çiftin yatak odasında cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, çiftin dün akşam yemeğinde balık yedikten sonra yattıkları ve gıda zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettikleri belirlendi.

Haymana Demirözü köyü nüfusuna kayıtlı olan çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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