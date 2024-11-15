Fenerbahçe hazırlık maçında Zenit'i 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, milli maç arasında hazırlık maçında Rus ekibi Zenit ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Teknik Direktör Jose Mourinho mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Fred, Bartuğ Elmaz, Filip Kostic, Zeki Dursun, Dusan Tadic ve Cenk Tosun 11'i ile başladı. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral yaptı.

Fenerbahçe, maçın 20. dakikasında 1-0 öne geçti. Dusan Tadic'in ara pasında Cenk Tosun, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 35. dakikada Akhmetov'un ceza sahası sağ çaprazından arka direğe ortasında Aleksandr Erokhin beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Mourinho, ikinci yarıya kaleci Osman Ertuğrul Çetin ile başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarının 63. dakikasında Levent Mercan, Dusan Tadic ile paslaşarak ceza yayı içinden yaptığı sert şutta topu ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmazken Kanarya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.