Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Ana sayfaHaberler

Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Minibüsteki 7 polis ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Kasım 2024 23:03, Son Güncelleme : 15 Kasım 2024 23:45
Yazdır

KONYA (AA) - Konya'da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Konya-Karapınar yolunun 10. kilometresinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait 42 BZ 693 plakalı minibüs ile F.A. yönetimindeki 07 BPR 219 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat Filiz (73) hayatını kaybetti.

Minibüsteki 7 polis ile otomobildeki 4 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber