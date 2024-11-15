Yürekleri acıtmıştı: Bebeğini çöpe atan anne yakalandı

Geçen çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta çöp atmak için konteyner başına gelen bir kişi, konteynerden ağlama sesi duydu.

Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi.

Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Talihsiz bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisler olayın ardından bebeği bırakanları aramaya başladı. Çevredekilerle tek tek görüşen polis ekipleri, yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.'den şüphelendi.

İfadesine başvurulan H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. Gözaltına alınan kadının eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi.