16 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Tekirdağ'da evde tabancayla vurulan 2 kız çocuğu öldü
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Esnafın suçu ne? Devletin yetki verdiği kurum bile fark alıyor
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Dünyada diyabet hastası sayısı 800 milyonu aştı
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Pozantı Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
'Tarımsal ihracat rakamımızı 31 milyar dolara çıkardık'
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

16 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

16 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 00:02, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 00:04
Yazdır
16 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Demokrasi Yoluna Dönüş Forumu" ile "Emeğin Türkiye'si Buluşmaları, Güvenceli Çalışma ve İnsan Onuruna Yaraşır Ücret" çalıştayına katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin merkez ilçe kongresine katılacak, valilik, belediye ve il başkanlığını ziyaret edecek, iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Rize/14.30-18.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, partisinin merkez ilçe ve Beşiri kongrelerine katılacak.

(Batman/09.30-13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hafızlık icazet törenine katılacak.

(Sivas/11.00)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler'i ağırlayacak.

(Kayseri/20.00)

2- Nesine 2. Lig'in 12. haftası, Beyaz Grup'ta oynanacak 3 maçla başlayacak.

3- Nesine 3. Lig'in 11. haftasında, gruplarda 9 karşılaşma oynanacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftası, Galatasaray Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında; Galatasaray-Mersinspor, Beşiktaş Fibabanka-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol ve Türk Telekom-Manisa Basket maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Ankara/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.

(Mersin/15.00)

7- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında; Zerenspor-Fenerbahçe Medicana, Aras Kargo-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, Sarıyer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor ve Kuzeyboru-Beşiktaş maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.00/İstanbul/16.30/17.00/Aksaray/19.00)

8- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Görele Belediyespor, Avusturya'nın WAT Atzgersdorf, Üsküdar Belediyespor ise rövanş maçında Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımına konuk olacak.

(Viyana/18.00/Funchal/20.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında; Adasokağı-Kırşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak müsabakaları yapılacak.

(Adana/16.00/İzmir/16.30)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftası; İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto, Güneysu-Köyceğiz Belediyespor ve Beşiktaş-Beykoz Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/14.00/Rize/16.00/İstanbul/17.00)

11- Efsanevi boksör Mike Tyson ile YouTuber ve boksör Jake Paul arasındaki özel maç, Teksas eyaletindeki AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(Arlington/04.00)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber