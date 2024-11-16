Eşi tarafından 20 bıçak darbesiyle yaralanan kadın, sağlık merkezine sığındı

İki çocuk annesi D.G., çevredekiler tarafından çağırılan ambulansla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı.

İddiaya göre, D.G. isimli kadın ile eşi O.G.'nin arasında tartışma çıktı. Evde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine D.G., kocası O.G.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

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