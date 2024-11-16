İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
İki çocuk evde ölü bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Kuş gribi zam yumurtladı! Bakanı Yumaklı bile isyan etti
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
Yeni yılda elektrik ve gaz zamları enflasyonla uyumlu olacak
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
8 il için 'sarı' uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
ALES/3, 171 bin 640 adayın katılımıyla bu pazar yapılacak
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Elektrikte 'sübvansiyon' kararı Resmi Gazete'de
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Haşere ilaçlamasında 1 bebek öldü: 2 kişi tutuklandı
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Bakan Yumaklı'dan 'Köfteci Yusuf' açıklaması
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Asgari ücrette pazarlık yüzde 25-35 aralığında başlayacak
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
Genç Muhabir silahlı saldırıya uğradı! Durumu kritik
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Türk-İş Başkanlar Kurulu'ndan asgari ücret açıklaması
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Taklit-tağşiş listesi güncellendi! Ürün sayısı 751'e çıktı
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Yeni nesil yazarkasa POS zorunluluğuna erteleme geldi
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
Bakan Tunç'tan İBB ve ABB'ye konser incelemesi açıklaması
İki ilde korkutan deprem
İki ilde korkutan deprem
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Emniyet Müdürü, kazada yaralanan polisin elini tutarak ambulansı bekledi
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
Yeni kanunla yargı alanında yeni uygulamalar hayata geçecek
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Ankara 1 No'lu Barosuna 'ayrımcılık' cezası
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
TCMB Anketi: Enflasyonda beklenti yükseldi
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı eylülde yıllık bazda arttı
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Mehmet Uçum: Erdoğan-Bahçeli uyumuna şaşırırsınız
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Sıfır faizle kredi tezgah çıktı!
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Konsere var, SGK'ya yok! İki belediyede 12 milyar harcama
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Borcunu ödemeyen belediyeye haciz
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!

Öğretmen atamasındaki mülakatlar ve sıralamalarla ilgili eleştirilere cevap veren TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 60 bin kişide toplam 1.100 kişinin yerinin değiştiğini açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 08:08, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:13
Yazdır
Bakan Tekin mülakat eleştirilerine rakamlarla yanıt!

Türkiye Gazetesinde C.Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Mülakatlarla ilgili soru üzerine Tekin "Benim elimde bütün komisyonların raporları var. Benimki sizlerinki gibi, tek tek adayların, 3-5 arkadaşın bir araya getirdiği, istatistiki anlamı olmayan rakamlar değiller. Din kültürü ve ahlak bilgisiyle ilgili konuşuldu; mesela, bir komisyonda 193 kişi mülakata girmiş. 193 kişide üç kişinin yeri değişmiş mülakatta, yani atanabilecekken atanamayacak hale gelmiş sıralamayla. Bir başka ilimizde 682 kişi girmiş, 11 kişinin yeri değişmiş. Nerede, ne kadar, bunların hepsinin istatistikleri elimizde var" dedi. Milletvekillerinden birinin, 'Yeri değişen kişi sayısının 5 bin kişi' olduğuna dair iddiasına da cevap veren Tekin "Yanlış, benim elimde il bazlı rakam var" diye konuştu.

'KİRLİ' PROPAGANDA
Bakanlığın 5 bin civarında sivil toplum örgütleriyle protokolleri bulunduğunu ifade eden Tekin, protokol imzalarken siyasi veya ideolojik olarak bakmadıklarını, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından legal olarak, hukuki olarak kabul edilmiş bir STK olup olmadığına baktıklarını ifade etti. Bazı belediyelerin okulları temizleme çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Tekin "Bir büyükşehir belediye başkanı çıkıyor, yaklaşık 2 bin 300 tane okulumuz var, bu okullardan 13 tanesini sadece bir gün temizliyor, sonra çıkıyor ekrana, diyor ki: 'Ben Ankara'daki bütün okulları temizledim.' Bu olmaz. Bu, iyi niyetli bir şey değil" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber