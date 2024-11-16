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7 maddelik çağrı! YKS sınavı rafa mı kalkıyor?

MHP, daha önce üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesi çağrısında bulunarak bu değişikliği sağlamıştı. Şimdi ise eğitimde yeni dönem için taleplerini açıkladılar. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen MHP'nin eğitim kökenli milletvekilleri, öğretmen atamaları, sınav sistemleri ve kurulacak öğretmen akademileri konusundaki önerilerini dile getirdiler.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 08:27, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 08:30
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7 maddelik çağrı! YKS sınavı rafa mı kalkıyor?

Türkiye Gazetesinde Mahmut Özay'ın haberine göre; Daha önce yapılan çağrı ile üniversite sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesini sağlayan MHP'den eğitim alanında dikkat çeken yeni talepler geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen MHP'nin eğitim kökenli vekilleri öğretmen atamaları, sınav sistemleri ve kurulacak öğretmen akademileri için önerilerini sıraladı:

¦ Öğretmenlerin her daim yanındayız. Atanamayan öğretmenliğin kademeli olarak çözülmesini istiyoruz. Başka isimler altında öğretmenlik olmamalı. Ülkemizde tek bir atanmayan öğretmen kalmamalı.

¦ Her kademede müfredatın çağın gerekliliğine uygun olarak planlanması esas alınmalı. Türkçenin doğru ve güzel kullanılması teminen ana sınıf ve ilkokul kademesinde Türkçenin iyi öğrenilmesine önem verilmeli.

¦ Açık öğretim dahil olmak üzere üniversitelerin toplam kontenjanı bir milyonu aştı. Bu sebeple üniversiteye sınavsız geçişi başarabilecek zenginliğe ulaştık. Üniversiteye giriş sınavı kaldırılarak ilk ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirilme yapılmalı. Uygulanacak etkili müfredat ile ortaöğretim başarısı ve ortaöğretim sonunda yapılacak 'Olgunlaşma Sınavı'nı esas alan bir eğitim tahayyül ediyoruz.

¦ Öğretmen alımlarında mülakat komisyonlarındaki farklılıklar nedeniyle oluşan eşitsizliğin giderilmesi gerekiyor. Daha net açıklama yapılmalı.

¦ Halk eğitim kurslarında verilen eğitimlere, kısıtlamaya gidilmeden devam edilmesi gerekiyor. Eğitimde tasarruf olmamalı.

¦ Okullara alınan temizlik personelinin ve ödenen ücretin iki katına yükseltilmesi olumlu bir gelişmedir ancak Türkiye Yüzyılı'nda, eğitim yüzyılında, eğitim öğretim başladıktan sonra bina tadilatı, hizmetli temini ve servis taşımacılığı ile ilgili problemlerle uğraşmamız gerekir. Bu gibi meseleleri el birliğiyle gündemimizden çıkarmamız ve önceliğimiz olması elzem.

¦ Kurulacak öğretmen akademileri bütün şehirlerde faaliyet göstermesi gerekiyor. Ulaşım olmak üzere akademiye girecek öğretmenleri fazladan para harcamamaları önemli.

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