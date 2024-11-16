AIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle tedavi altına alınan ancak AIDS olduğu ortaya çıkan 13 yaşındaki A.E.K. 11 Kasım'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 8. sınıf öğrencisi çocuğun ölümü şok etkisi yarattı. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan A.E.K.'nin kendisinden küçük D.K. isminde bir erkek kardeşinin daha olduğu öğrenildi. Ailede sadece turizmci baba K.K.'nin HIV pozitif olduğu, anne ile D.K.'nin negatif olduğu bildirildi.

ANİ KİLO KAYBININ ARDINDAN HIV OLDUĞU ANLAŞILDI

A.E.K.'nin ailesinin ilk olarak Ağustos ayında çocuklarının aniden 8-9 kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi. A.E. K. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Ailesi ile birlikte Muğla'nın Milas ilçesindeki evine döndü. Ancak A.E.K.'nin rahatsızlıkları aynı şekilde devam etti. Bunun üzerine 28 Eylül 2024'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvuru yapıldı. Genel Pediatri Servisi'ne yatırılan çocuk burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine küçük çocuk enfeksiyon servisine kaldırıldı.

CİNSEL İSTİSMARLA MI BULAŞTI?

Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem A.E.K. ile hem de babası K.K. ile görüşme yaptı. Çocuk psikiyatri tarafından 8 Ekim 2024'te yapılan değerlendirmede, "İstismar baba ve çocukla yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" dedi.

BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre ailede sadece turizmci baba K.K.'nin HIV pozitif olduğu, anne ile küçük kardeş D.K.'nin negatif olduğu belirtildi. Baba da HIV pozitif olduğunu Şubat ayında kan bağışı sırasında öğrendi. Çocuk ve babada pozitif; anne ve diğer kardeşte negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali üzerine adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi.

Görüşmeler üzerine istismar şüphesi kaldırıldı. Öte yandan Turizmci baba K.K. ifadesinde "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.