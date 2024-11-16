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Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yürütülen soruşturmada dosya, 'yetkisizlik' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 10:33, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 10:34
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Özgür Özel hakkındaki 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturmasında yeni gelişme

İSTANBUL (AA) - BÜŞRA ALAKOYUN- CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadan dolayı "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından yürütülen soruşturmada dosya, ''yetkisizlik'' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı tarafından, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulunması üzerine başlatılan soruşturmada ''yetkisizlik'' kararı verdi.

Başsavcılık, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosuna gönderilmesini kararlaştırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca alınan yetkisizlik kararında, şikayet edilen Özel'in 28. dönem CHP Manisa Milletvekili olduğu belirtilerek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi gereğince milletvekilleriyle ilgili incelemenin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, söz konusu kanun maddesi şu şekilde açıklandı:

"Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar."

- Suç duyurusu dilekçesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özgür Özel'in Esenyurt Belediyesi önündeki konuşmasında galiz ifadelerle doğrudan Erdoğan'ı hedef aldığı belirtilmişti.

Dilekçede, Özel'in üzerine atılı suçlardan en üst sınırdan cezalandırılması için gerekli işlemlerin yapılması talep edilerek, "Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı makamı nezdinde ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan özelinde ağır bir hakarete uğramıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin itibarına ve şerefine karşı alenen suç işlenmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Dilekçede konuşmasına yer verilen Özel'in, Türk Ceza Kanunu'nun "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" maddelerine göre cezalandırılmasının sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması istenmişti.

- 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Söz konusu olayla ilgili İstanbul Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde ise Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındığı ve kuvvetli suç şüphesi sebebiyle tutuklandığı hatırlatılmıştı.

Dilekçede, Özel'in konuşması sırasında devlet organları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftira niteliği taşıyan ifadeler kullandığı aktarılarak, Özel'in söylemlerinin Erdoğan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu ve kanunlarla koruma altına alınan kişilik haklarına yönelik ağır saldırı teşkil ettiği vurgulanmıştı.

Meydana gelen manevi zararın telafisinin mümkün olmadığına işaret edilen dilekçede, "Müvekkilimin zarar ve mağduriyetinin bir nebze olsun azaltılması amacıyla sayın mahkemeye başvurarak, dava konusu eylem için 1 milyon TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

Dilekçe, Anadolu 51. Asliye Hukuk Mahkemesince kabul edilmişti.

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