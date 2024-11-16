Ordu'da öğretmen çiftin prematüre ikizleri 16. ayına girdi

Ordu'da 1 kilo 495 gram ve 1 kilo 865 gram ağırlığında dünyaya gelen ikizler Alper Ege ve Ahmet Alp, bir aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu.



Altınordu ilçesinde özel okulda öğretmenlik yapan 33 yaşındaki Serkan Akkaya ile 32 yaşındaki Elveda Akkaya, evliliklerinin dördüncü yılında ikiz bebek müjdesi aldı.

Büyük sevinç yaşayan çiftin mutluluğuna, 32 haftalıkken dünyaya gelen bebeklerine bir şey olacağı düşüncesiyle gölge düştü.

Özel hastanede 14 Temmuz 2023'te gerçekleşen doğumun ardından Alper Ege ve Ahmet Alp ismi verilen prematüre ikizler, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Ünitesinde tedavi altına alındı.

Aile, Uzman Dr. İrem İyigün'ün yoğun bakımda bir ay tedavilerini takip ettiği ikizlerine kavuştu.

Akkaya çifti, 16 aylık bebeklerini sağlıklı şekilde büyütmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anne Elveda Akkaya, AA muhabirine, ikiz bebeklerinin 32. haftada normal doğumla dünyaya geldiğini söyledi.

Doktorların, erken doğumun yol açabileceği riskleri kendilerine anlattığını belirten Akkaya, "Biz o süreci hep olumlu düşünmek istedik ama maalesef hiç beklemediğimiz bir zamanda bebeklerimiz dünyaya geldi." dedi.

- "Çok şükür gelişimleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı"

Bebeklerde erken doğuma bağlı bir takım sağlık sorunları olduğunu ifade eden Akkaya, bu nedenle zorlu ve sancılı bir süreç yaşadıklarını anlattı.

Akkaya, hastane sürecinin zor geçtiğini dile getirerek, "O günler bizim için oldukça üzüntülü ve korku dolu günlerdi. Bebekler solunum sıkıntısı yaşadığı için epey tedirgin olduk." diye konuştu.

Tedavinin ardından bebeklerin kilo aldığını ve solunum sorunlarını aştıklarını belirten Akkaya, şöyle devam etti:

"Çok şükür gelişimleri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu süreçte bize göre en büyük şansımız, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenidoğan Ünitesindeki doktorumuz İrem hanımdı. Doktorumuz, bebeklerimizin takibine yönelik bizlere çok büyük destek verdi."

Akkaya, "Biz de her aile gibi zorlu süreçlerden geçtik. Yeni doğan annesi olmak zor ama bence prematüre ve ikiz annesi olmak çok daha zor." dedi.

Bebeklerin sağlığının gayet iyi olduğuna işaret eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Prematüre doğan bebeklerin gelişimlerine yönelik bir tedirginliğimiz oldu. Ancak gelinen süreçte bu tedirginliklerimizin hiçbiri kalmadı. Bebeklerimiz gününde doğan bebekler gibi besleniyor ve büyüyor. Belli bir kilonun altında doğan çocuklar için herkes endişe yaşıyor. Bizler de bunu yaşadık. Prematüre doğan bebekler, gününde doğan bebekten daha geri kalır, bazı davranışları ve yaşam şansı daha az olur gibi bir algı var. Bize göre tam aksine gününde doğan bebekten daha hızlı gelişiyor. Bu konuda herkes ön yargısını yıksın. Sadece ilk bir, iki aylık süreçler sancılı geçebiliyor. Tıp da bu anlamda çok ilerledi."

Baba Serkan Akkaya ise erken doğum dolayısıyla ikizlerin hayatından endişe duyduklarını belirterek, "Oksijene bağlı bir süre tedavi gördüler. Anne ile birlikte zorlu bir süreç geçirdik. Bebeği erken dünyaya gelen anne ve babalara tavsiyemiz, süreci sabırla takip etmeleri ve doktorlarına güvenmeleri." ifadelerini kullandı.

Akkaya, 16 aylık ikizlerin evin neşesi olduğunu sözlerine ekledi.