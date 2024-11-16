Nefes borusuna çiğ köfte kaçan 3 çocuk babası öldü

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yere yığılan Demir, ailesi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri tarafından duran kalbi kalp masajıyla çalıştırılan Demir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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