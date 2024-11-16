Bakan Yerlikaya'dan 12 Bin Polis Alımı Müjdesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda, gençlere yönelik önemli bir müjde verdi. Yerlikaya, emniyet teşkilatının güçlenmesi adına 32. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kapsamında 12 bin polis memuru alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160 erkek ve 1.440 kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, önlisans mezunlarından ise 2.040 erkek ve 360 kadın olmak üzere toplam 2 bin 400 adayın alınacağını belirtti. Böylece, 12 bin polis adayı, emniyet teşkilatının saflarına katılarak ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yapacak.

Yerlikaya, "179 yıllık şanlı bir çınar olan emniyet teşkilatımızın üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize bu müjdeyi vermekten mutluluk duyuyoruz. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olacak" ifadelerini kullandı.

Polis adaylarının başvuru sürecine dair detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.