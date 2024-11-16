Kılıçlı yemin etmişlerdi: Teğmenler disiplin kuruluna sevk ediliyor!

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

Kara Harp Okulu dönem birincisi olan ve diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan teğmen Ebru Eroğlu'na Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiği tebliğ edildi.

Dün Tuzla Piyade Okulu'nda eğitimde olan Teğmen İ.,'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurmuştu.

TELE 1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Polatlı Topçu Okulu'nda eğitimdeyken tebliği alan Ebru Eroğlu ile birlikte teğmen sayısı ikiye yükseldi.

Teğmenler, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20'inci maddesinin C fıkrasından Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kanunun 20'inci maddesi "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler" başlığını konu edinirken C fıkrası şöyle:

"Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır."