2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü Canan Dağdeviren'in oldu

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Teşvik ve TÜSEB Özel Ödülleri sahiplerini buldu.

Doç. Dr. Canan Dağdeviren; tıp fiziği, malzeme bilimi ve biyomedikal cihaz teknolojileri alanındaki uluslararası çalışmaları ve geliştirdiği yüksek teknoloji giyilebilir tıbbi cihazlar alanında yaptığı başarılı çalışmalara istinaden 2024 TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Canan Dağdeviren Ödülü'nü Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun elinden aldı.

Canan Dağdeviren kimdir?

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nden mezun olan Canan Dağdeviren, Prof. Dr. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı.

2014 yılında Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi Üyesi seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye'den kazanan ilk kişi oldu.

40'ın üzerinde ulusal ve uluslararası ödüle sahip olan Canan Dağdeviren, Forbes dergisi tarafından 30 Yaşından Genç 30 Bilim İnsanı arasında gösterildi.

Harvard Üniversitesi'nin Genç Akademi Üyeliği'ne de (Junior Fellow of Harvard) seçilen Dağdeviren, MIT Technology Review'un her yıl derlediği listesinde yer aldı ve İllinois İnovasyon Ödülü'nü (Illinois Innovation Prize) kazandı.

2017'de American Academy of Achievement'ın, Türkiye'den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi oldu.

Canan Dağdeviren MIT Media Lab'de kendi araştırma grubunu kurarak akademisyen olarak araştırmalarına devam ediyor.