Baklava kutusunun altından zehir çıktı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirdiği şüphesiyle durdurduğu yabancı uyruklu şüphelinin el çantasında arama yaptı.

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