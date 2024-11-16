Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan diriliş şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 15:57, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım 2021'de vefat eden şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç'u andı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Ortaya koyduğu müstesna eserlerle edebiyatımızda derin izler bırakan Diriliş Şairimiz Sezai Karakoç'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" paylaşımını yaptı.