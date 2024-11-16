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Kamyonetle drift pahalıya patladı: 32 bin lira ceza verildi

Kayseri'de kamyonetle drift atarak çevreyi rahatsız eden sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Kasım 2024 16:18, Son Güncelleme : 16 Kasım 2024 16:21
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Kamyonetle drift pahalıya patladı: 32 bin lira ceza verildi
Bir aracın drif atarak çevreyi rahatsız ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; araç tespit edilerek yakalandı. Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası Araç sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken araç trafikten men edildi. Dürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedi" denildi.

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