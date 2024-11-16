'Yenidoğan Çetesi' davası Pazartesi günü başlıyor

İstanbul'da 10 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen yenidoğan çetesi hakkında hazırlanan iddianame, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. 22'si tutuklu 47 sanık, 18 Kasım Pazartesi günü hakim karşısına çıkacak.

Bin 400 sayfalık iddianamede, ölen 10 bebek maktul, 5 kişi müşteki, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü suçtan zarar gören, 19 özel hastane ve sağlık şirketi 'malen sorumlu' olarak yer aldı.

İddianamede çetenin,112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ettiği vurgulandı.

Bebek acil hastalarını önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ettikleri ve ölümlerine neden oldukları ifade edildi. Haksız kazanç sağladıklarına dikkat çekildi.

Sanıkların asıl amacının SGK'dan üst sınır ödeme almak olduğu belirtildi

Örgütün asıl amacının,112 sevk sistemini bertaraf ederek, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluğunu sağlama, hastaların basamaklarıyla oynayarak SGK'dan üst sınırdan ödeme alma olduğu aktarıldı.

Çete elebaşları Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

Aralarında doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında da 10 ile 437 yıl 6 ay arasında hapis cezası talep edildi.

İddianamede 'malen sorumlu' olarak belirtilen hastanelerin ve şirketlerin kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi de istendi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.