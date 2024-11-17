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Yeni yargı paketinde suçluya kaçış yolu yok!

Cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen yeni yargı paketi ile yasa dışı sanal bahis ve kumar suçları için daha ağır yaptırımlar yolda. Yasa dışı kumar oynayanların cezasının kabahat değil suç olarak düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 07:53, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:55
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Yeni yargı paketinde suçluya kaçış yolu yok!

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; toplumda 'suç işleyenlerin elini kolunu sallayarak dolaşmasına' yönelik oluşan cezasızlık algısının giderilmesi ve sokaklarda adeta magandalık yapıp terör estirenlere verilen cezaların artırılmasına ilişkin yeni yargı paketinde sona gelindi. Pakette sadece, denetim serbestlik şartları ve iyi halle ilgili hükümler yeniden belirlenirken basit olarak tanımlanan bazı suçların cezalarının da artırılması öngörülüyor. Özellikle, kamu düzenini bozmaya, suçun işleniş şekline ve kişinin suç işleme eğilimine yönelik değerlendirme yapılarak tutuklama tedbiri gündemde. İki yılın altındaki suçlarda tutuklama olmadığı için suçlu hiç hapse girmeden denetimli serbestlikle elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşabiliyor. Yeni düzenlemelerle 'Basit suç' olarak nitelendirilen bazı suçların da 'Katalog suç' kapsamına alınması planlanıyor. Böylece her suçun mutlaka belli oranda 'Yatarı' olacak ve denetimli serbestlik şartları bir süre hapiste kaldıktan sonra işletilecek.

Giderek artan yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar konusunda yeni tedbirler gündeme gelecek. Şu anda yasa dışı sanal bahis ve sanal kumar oynatana yönelik cezalar olsa da oynayanlar Kabahatler Kanunu'na göre para cezası ile cezalandırılıyor. Türkiye'de yıllık 150 milyar liralık bahis oynanıyor. Mevcut cezalar yetersiz olduğu için bu faaliyetler yaygınlaşıyor. Yeni tedbirlerle, yasa dışı kumar oynayanların cezası kabahat değil suç olarak düzenlenecek ve hapis cezası gibi daha ağır yaptırımlar uygulanması planlanıyor.

HAVAYA ATEŞ EDEN YANDI

Yeni Yargı Paketi, trafikte makas atma, drift yapma gibi eylemleri ve kamu düzenini bozan davranışları daha ciddi cezalandırmayı öngörüyor. Bu suçlar için para cezası yerine hapis cezası uygulanması tartışılıyor. Ayrıca, düğün ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde havaya ateş açanların cezaları da artırılacak. Mevcut kanunda bu tür suçlarda genellikle hapis cezası yokken, yeni düzenleme ile suçluların cezalarının belli bir bölümünü hapiste geçirmeleri sağlanacak.

HUZUR BOZANA CAYDIRICI CEZA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlar bakımında önemli düzenlemeler yapmak gerek. Ruhsatsız silah kullanımı, kalabalık ortamlarda silah atılması ve trafik suçlarının cezaları artırılmalı. Özellikle iki yılın altındaki suçlarda suçluların denetimli serbestlikten yararlanabilmesi için belli süre cezaevinde kalması caydırıcılık açısından önemli olacaktır" diye konuştu.

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