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Konut satışları ekonomiye doping oldu!

Konut satışlarında dört aydır devam eden yukarı yönlü ivme, ekonomide hareketlenmeye sebep oluyor. İnşaat malzemeleri sektörü, iş makineleri sektörü, dekorasyon, beyaz eşya ve mobilya satışları gibi alanlarda canlanma yaşanıyor. Satışların artması ve yeni projelerin başlaması istihdama da katkı sunuyor. TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe çalışan sayısı geçen yıla göre yüzde 6,3 artarak 1 milyon 877 bin kişiye yükseldi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 07:58, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 07:59
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Konut satışları ekonomiye doping oldu!

Geçen yılı 1 milyon 225 bin adetlik satış ile kapatan inşaat sektörü, bu yılın ikinci yarısı itibarıyla hareketlenmeye başladı. 'Emlak ve Trend' sayfamızda da yılın başından bu yana bu konuyu ivedilikle işlemiştik. Satışların artacağı, yeni kampanyaların açıklanacağı ve bununla birlikte piyasada canlanmanın yaşanacağını yazmıştık. Nihayetinde bu gerçekleşti. Temmuz ayında 127 bin, ağustos ayında 134 bin, 140 bin, ekim ayında ise son iki senenin rekorunu kırarak 165 bin konut satıldı. Sektörde son dört aydır düzenli şekilde satışların arttığını görüyoruz. Mevduat, altın ve borsada birikimi olanlar, yeni kredi kampanyalarının da desteğiyle konut alımına geçti. Fiyatların artacağı beklentisi ve mevcut rakamların piyasa değerlerinin altında olması yatırımcının konuta yönelmesine neden oldu. Oluşan piyasa müteahhitleri de harekete geçirdi. Mevcut ekonomik konjonktür gereği yatırımlarını erteleyen firmaların yavaş yavaş lansmanlara çıktığını ve projeler başladığını görüyoruz.

İSTİHDAMA DA KATKI SUNUYOR
Yaşanan bu tablo reel sektörü de canlandırdı. Demir, çimento, mobilya, beyaz eşya, ev tekstil, yalıtım, elektrik malzemesi, cam-pimapen, parke-dekorasyon, peyzaj, plastik, boya ve iklimlendirme sektörlerinde hareketlenme başladı. Sektör temsilcileri ve veri kaynakları konut sektörüyle bağlantılı olan sektörlerde canlanma olduğunu ifade ediyor. Bu da 260 sektöre dolaylı olarak sirayet eden gayrimenkulün, ekonomik çarkların dönmesinde ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Öte yandan ülke istihdamında da olumlu gelişmeler yaşanıyor. TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe çalışan sayısı eylül ayında geçen yıla göre yüzde 6,3 artarak 1 milyon 877 bin kişiye yükseldi.

2025 YILINDA HEDEF YÜZDE 5 BÜYÜMEK
İnşaat malzemesi üreticileri 2022 yılında ciddi bir daralma yaşamıştı. 2023 yılında ise ihracatın desteği ve deprem bölgesindeki konutların yapımı ile sektörde olumlu bir hava esmişti. 2024 yılına da bu rüzgar ile başlayan sektör, yılı iyi bir performans ile kapatmayı hedefliyor. Sektör dernekleri, konut satışlarındaki canlanmanın üretime destek olacağını ifade ediyor. 2024 yılını bir önceki yıla göre büyüme ile kapatmayı planlayan sektör temsilcileri, 2025 yılından ise oldukça umutlu. Yapılan açıklamalarda "2023 yılında yıllık bazda olmasa da, aylık bazda daralma yaşadığımız dönemler oldu. 2024 yılı ise temkinli başladı. Ancak üretim ve ihracat tarafından olumlu sinyaller alıyoruz. 2025 yılında konut projelerinin artışı ile büyüme hedefliyoruz. Tahminimiz sektörün 2025 yılını bir önceki yıla göre yüzde 4 ila 5 aralığında kapatmak" ifadeleri kullanılıyor.

MOBİLYA VE BEYAZ EŞYA SATIŞLARINDA ARTIŞ VAR
Aynı şekilde mobilya ve beyaz eşya satışlarında da ivmelenme başladı. Yeni konut alımı ve ev değiştirmelerin artması ile mobilya ve beyaz eşya satışları arttı. Sektör derneklerinin yaptığı açıklamalarda mobilya üretiminin yüzde 5,3, satışların ise yüzde 3,8 oranında arttığı görülüyor. Aynı şekilde beyaz eşya satışlarında da yüzde 10,1'lik artış olduğu açıklandı. Sektör oyuncuları tabloyu şöyle özetliyor: Beyaz eşya ve mobilya satışları, konut sektörü ile doğrudan ilintili. Yeni projelerin yapılması, konut alımlarının yükselmesi bizim sektörümüzü doğrudan etkiliyor.

SEKTÖRDE ÇALIŞAN SAYISI %6,3 ARTTI
Finansman meselesinin kısmen çözülmesi ve satış grafiklerindeki olumlu trend, sektörde çalışan sayısının artmasına vesile oluyor. TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,7 arttı. Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 973 bin 744 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; en hızlı yükseliş %6,3 ile inşaatta gerçekleşti.

NECMİ ÇİÇEKÇİ

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