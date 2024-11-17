Enflasyondaki direnç ilave tedbirlerle kırılacak

Şimşek, bakanlığının bütçe sunumunun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

YETKİ MECLİS'İN

Ekonomik göstergeleri değerlendiren Şimşek, bu sene büyük ihtimalle cari açığın öngörülerinin çok altında kalacağını dile getirdi. Vergi borçlarının silindiği iddialarını cevaplayan Şimşek, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir. Uzlaşmalarda da ana parada hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Maliye Bakanı'nın hatta Cumhurbaşkanı'nın vergi silme yetkisi yoktur" dedi.

1.000 ARAÇ İHALE İLE SATILIYOR

Tasarruf tedbirlerinin uygulanmasıyla araçlarda yüzde 15 tasarruf ettiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Özelleştirme İdaresinde 1.000'in üzerinde araç toplandı. Bu araçlar yakın zamanda açık artırmayla satılacak."

Ali Kürşat Büyükada